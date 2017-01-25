На боевой позиции погиб солдат

Ереван /Медиамакс/. Сегодня приблизительно в 08:50 на одной из боевых позиций ВС Армении от огнестрельного ранения в лицо погиб военнослужащий Шаварш Галстян.
Следственный комитет Армении сообщает, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 УК Армении (доведение до самоубийства). Проводится предварительное следствие.
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