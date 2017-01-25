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На боевой позиции погиб солдат


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Сегодня приблизительно в 08:50 на одной из боевых позиций ВС Армении от огнестрельного ранения в лицо погиб военнослужащий Шаварш Галстян.

Следственный комитет Армении сообщает, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 УК Армении (доведение до самоубийства). Проводится предварительное следствие.

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