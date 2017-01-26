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Виген Саргсян провел телемост с армянскими миротворцами


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. В преддверии 25-летия формирования вооруженных сил Армении министр обороны Виген Саргсян в ходе телемоста приветствовал армянских миротворцев, служащих в Афганистане, Косово и Ливане.

Виген Саргсян подчеркнул, что военно-политическое руководство Армении высоко ценит службу, которую добросовестно несут армянские миротворческие подразделения в разных уголках мира, внося свой вклад не только в обеспечение международной безопасности и сохранение мира, но и в поддержание высокого авторитета Армении и армянской армии.

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