Виген Саргсян провел телемост с армянскими миротворцами

Ереван /Медиамакс/. В преддверии 25-летия формирования вооруженных сил Армении министр обороны Виген Саргсян в ходе телемоста приветствовал армянских миротворцев, служащих в Афганистане, Косово и Ливане.

Виген Саргсян подчеркнул, что военно-политическое руководство Армении высоко ценит службу, которую добросовестно несут армянские миротворческие подразделения в разных уголках мира, внося свой вклад не только в обеспечение международной безопасности и сохранение мира, но и в поддержание высокого авторитета Армении и армянской армии.