В воинской части скончался солдат

Ереван /Медиамакс/. 26 января в одной из воинских частей министерства обороны Армении скоропостижно скончался военнослужащий срочной службы Саркис Апинян (1998 г.р.).
Согласно сообщению Следственного комитета Армении, примерно в 16:20 на учебном плаце самочувствие Саркиса Апиняна резко ухудшилось. Военнослужащий был доставлен в медпункт воинской части. Примерно в 17:35 была зарегистрирована смерть военнослужащего.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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