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В воинской части скончался солдат


Фото: Медиамакс


Ереван /Медиамакс/. 26 января в одной из воинских частей министерства обороны Армении скоропостижно скончался военнослужащий срочной службы Саркис Апинян (1998 г.р.).

Согласно сообщению Следственного комитета Армении, примерно в 16:20 на учебном плаце самочувствие Саркиса Апиняна резко ухудшилось. Военнослужащий был доставлен в медпункт воинской части. Примерно в 17:35 была зарегистрирована смерть военнослужащего.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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