В воинской части скончался солдат

Ереван /Медиамакс/. 26 января в одной из воинских частей министерства обороны Армении скоропостижно скончался военнослужащий срочной службы Саркис Апинян (1998 г.р.).

Согласно сообщению Следственного комитета Армении, примерно в 16:20 на учебном плаце самочувствие Саркиса Апиняна резко ухудшилось. Военнослужащий был доставлен в медпункт воинской части. Примерно в 17:35 была зарегистрирована смерть военнослужащего.



Назначена судебно-медицинская экспертиза.