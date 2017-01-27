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Армения углубит военное сотрудничество с США и Ираном


Министр обороны Армении Виген Саргсян
Министр обороны Армении Виген Саргсян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян вскоре отправится в Иран с официальным визитом.

Министр сказал об этом на пресс-конференции, посвященной 25-летию формирования Вооруженных сил Армении.

Виген Саргсян подчеркнул, что в регионе существует множество проблем, связанных с безопасностью, и в этом направлении нужно работать.

Министр добавил, что у Армении есть план интенсивного военного сотрудничества с Соединенными Штатами.

«Независимо от итогов президентских выборов в США, мы надеемся, что Пентагон продолжит проявлять интерес  к нашему плану сотрудничества», - сказал министр обороны.

Говоря о сотрудничестве с российской стороной, Виген Саргсян отметил, что в процессе находятся переговоры по продолжению программы вооружения ВС Армении в рамках кредита на $ 200 млн.

«То, что мы получаем из России в рамках нашего сотрудничества, а также в рамках ОДКБ, не может удовлетворить потребность в сверхсовременном оружии, которую испытывают наши Вооруженные силы. Следовательно, мы ищем все возможности как на российском рынке, так и в партнерских странах, чтобы получить необходимое нам вооружение», - сказал министр.

Виген Саргсян напомнил, что в прошлом году были приобретены современные технические средства для обеспечения передовой линии.

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