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Выплата страховых средств военнослужащим еще не началась


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян сказал сегодня, что близится к финалу формирование фонда, занимающегося страховыми выплатами погибшим или получившим инвалидность военнослужащим.

Отвечая на вопрос Медиамакс, выплачивались ли уже компенсации по инцидентам, произошедшим после 1 января, как установлено законом, министр сказал:

«После создания фонда последует формирование совета, это произойдет в ближайшие дни. А затем будет установлен порядок компенсации, и уже в течение первого месяца будут сделаны выплаты».

Виген Саргсян коснулся также случаев, произошедших до 1 января, выделив инцидент, имевший место в Тавуше 29 декабря:

«Хотя фонд рассчитан на этот год, однако мы ищем возможности, чтобы и этим семьям обеспечить компенсацию в том же объеме».

Виген Саргсян подчеркнул, что для обеспечения прозрачности работы фонда создан сайт, посредством которого гражданам будет предоставляться информация о финансовых поступлениях и расходах фонда.

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