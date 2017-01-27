Выплата страховых средств военнослужащим еще не началась

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян сказал сегодня, что близится к финалу формирование фонда, занимающегося страховыми выплатами погибшим или получившим инвалидность военнослужащим.

Отвечая на вопрос Медиамакс, выплачивались ли уже компенсации по инцидентам, произошедшим после 1 января, как установлено законом, министр сказал:



«После создания фонда последует формирование совета, это произойдет в ближайшие дни. А затем будет установлен порядок компенсации, и уже в течение первого месяца будут сделаны выплаты».



Виген Саргсян коснулся также случаев, произошедших до 1 января, выделив инцидент, имевший место в Тавуше 29 декабря:



«Хотя фонд рассчитан на этот год, однако мы ищем возможности, чтобы и этим семьям обеспечить компенсацию в том же объеме».



Виген Саргсян подчеркнул, что для обеспечения прозрачности работы фонда создан сайт, посредством которого гражданам будет предоставляться информация о финансовых поступлениях и расходах фонда.