Виген Саргсян находится в Иране с официальным визитом

Ереван /Медиамакс/. Армянская делегация во главе с министром обороны Вигеном Саргсяном отправилась в Иран с официальным визитом.
В ходе визита запланированы переговоры Вигена Саргсяна с министром обороны Ирана Хосейном Дехганом, на которых будут обсуждаться перспективы развития двустороннего оборонного сотрудничества, вопросы международной и региональной безопасности.
Министр обороны Армении встретится также с высокопоставленными представителями исполнительной и законодательной власти Ирана, посетит научно-исследовательские и промышленные центры.
В Тегеране Виген Саргсян также встретится с представителями армянской общины Ирана.
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