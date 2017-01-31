Виген Саргсян находится в Иране с официальным визитом

Ереван /Медиамакс/. Армянская делегация во главе с министром обороны Вигеном Саргсяном отправилась в Иран с официальным визитом.

В ходе визита запланированы переговоры Вигена Саргсяна с министром обороны Ирана Хосейном Дехганом, на которых будут обсуждаться перспективы развития двустороннего оборонного сотрудничества, вопросы международной и региональной безопасности.



Министр обороны Армении встретится также с высокопоставленными представителями исполнительной и законодательной власти Ирана, посетит научно-исследовательские и промышленные центры.



В Тегеране Виген Саргсян также встретится с представителями армянской общины Ирана.