В.Саргсян: Приграничные села находятся в центре внимания минобороны

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Виген Саргсян сказал, что приграничные населенные пункты Армении неизменно находятся в центре внимания министерства.

Виген Саргсян сказал об этом накануне в ходе визита в марзы Гегаркуник и Тавуш. Во время поездки его сопровождали министр здравоохранения Левон Алтунян и начальник Генштаба ВС Мовсес Акопян.



В городе Варденис министры посетили гарнизонный госпиталь и городскую больницу, отметив важность обеспечения наилучших условий лечения гражданских лиц и военнослужащих.



Затем Виген Саргсян побывал на одном из опорных пунктов восточного участка армяно-азербайджанской границы, ознакомился с условиями несения боевого дежурства, поощрил нескольких постовых служащих.



На встрече с жителями общины Ваан Гегаркуникского марза Виген Саргсян подчеркнул, что безопасность населения пограничных сел находится в надежных руках, и на передовых опорных пунктах делается все для усиления защиты населения.



Делегация посетила также один из военных городков третьего армейского соединения, проследив за осуществляющимся строительством.



Визит завершился в Берде, где министры ознакомились с условиями военного госпиталя и городской больницы, обсудили вопросы, касающиеся объединения медучреждений.



Напомним, что Виген Саргсян возглавляет новую межведомственную комиссию по решению проблем приграничных общин.