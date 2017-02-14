В.Саргсян: Приграничные села находятся в центре внимания минобороны

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Виген Саргсян сказал, что приграничные населенные пункты Армении неизменно находятся в центре внимания министерства.
Виген Саргсян сказал об этом накануне в ходе визита в марзы Гегаркуник и Тавуш. Во время поездки его сопровождали министр здравоохранения Левон Алтунян и начальник Генштаба ВС Мовсес Акопян.
В городе Варденис министры посетили гарнизонный госпиталь и городскую больницу, отметив важность обеспечения наилучших условий лечения гражданских лиц и военнослужащих.
Затем Виген Саргсян побывал на одном из опорных пунктов восточного участка армяно-азербайджанской границы, ознакомился с условиями несения боевого дежурства, поощрил нескольких постовых служащих.
На встрече с жителями общины Ваан Гегаркуникского марза Виген Саргсян подчеркнул, что безопасность населения пограничных сел находится в надежных руках, и на передовых опорных пунктах делается все для усиления защиты населения.
Делегация посетила также один из военных городков третьего армейского соединения, проследив за осуществляющимся строительством.
Визит завершился в Берде, где министры ознакомились с условиями военного госпиталя и городской больницы, обсудили вопросы, касающиеся объединения медучреждений.
Напомним, что Виген Саргсян возглавляет новую межведомственную комиссию по решению проблем приграничных общин.
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