Эксперты НАТО поддерживают оборонные реформы в Армении

Ереван /Медиамакс/. Группа экспертов Программы совершенствования образования в сфере обороны НАТО посетила Национальный исследовательский университет обороны (НИУО) Минобороны Армении.

Глава университета Айк Котанджян подчеркнул важность поддержки, оказываемой группой экспертов НАТО в реформировании системы оборонного образования в Армении.



Айк Котанджян отметил, что целью стартовавшего в 2014 году Второго стратегического пересмотра обороны Армении является обновление Стратегии национальной безопасности страны.



Процесс будет осуществляться на основе проекта Национальной стратегии кибербезопасности (НСК), разработанного в НИУО и прошедшего экспертную проверку армяно-американской группы экспертов.



На встрече обсуждались также шаги по организации в НИУО оперативно-стратегического военного образования.