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Эксперты НАТО поддерживают оборонные реформы в Армении


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Группа экспертов Программы совершенствования образования в сфере обороны НАТО посетила Национальный исследовательский университет обороны (НИУО) Минобороны Армении.

Глава университета Айк Котанджян подчеркнул важность поддержки, оказываемой группой экспертов НАТО в реформировании системы оборонного образования в Армении.

Айк Котанджян отметил, что целью стартовавшего в 2014 году Второго стратегического пересмотра обороны Армении является обновление Стратегии национальной безопасности страны.

Процесс будет осуществляться на основе проекта Национальной стратегии кибербезопасности (НСК), разработанного в НИУО и прошедшего экспертную проверку армяно-американской группы экспертов.

На встрече обсуждались также шаги по организации в НИУО оперативно-стратегического военного образования.

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