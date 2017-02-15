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Армяно-болгарские военные связи будут углубляться


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян принял сегодня посла Болгарии Марию Павлову Цоцоркову-Каймактчиеву.

В Минобороны сообщили, что собеседники отметили важность развития армяно-болгарского военно-технического сотрудничества.

Виген Саргсян высоко оценил нынешний уровень двустороннего сотрудничества. Министр подчеркнул, что Болгария – одна из первых европейских стран, сотрудничающих с Арменией в области обороны, и подчеркнул значимость обмена опытом в сфере военной полиции, военного образования, управления персоналом и других.

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