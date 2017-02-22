Виген Саргсян рассказал, когда Армения может применить «Искандер»

Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян прокомментировал военно-техническое сотрудничество Азербайджана и Израиля.

«Израиль, я думаю, решает свои собственные, очень серьезные проблемы безопасности, и вовлечение в регион, скорее всего, исходит из интересов этой страны», - сказал министр в интервью РИА Новости.



При этом Виген Саргсян заметил, что использование передовых технологий и апробация таких видов оружия, как например дроны-камикадзе, является негативным влиянием на ситуацию в регионе.



«Но я не исхожу из того, что мы должны делать эмоциональные выводы или скоротечные умозаключения. Я считаю, что интересы Израиля во всем этом очень понятны. Насколько это все нужно Азербайджану, покажет время. Им решать», - сказал министр обороны Армении.



Отвечая на вопрос о принадлежности продемонстрированных на параде в сентябре 2016 года в Ереване ракетных копмлексов «Искандер-М», Виген Саргсян сказал, что «они принадлежат Вооруженным силам Армении, и тут второго мнения быть просто не может».



«Назначение и параметры этого оружия позволяют нанести непоправимый ущерб инфраструктуре страны, против которой оно может быть применено. Соответственно, решение о применении «Искандеров» будет тесно связано с развитием ситуации. В любом случае мы рассматриваем его как оружие гарантированного удара, если будет такая необходимость. Это в первую очередь оружие сдерживания. Совершенно очевидно, что развитие ситуации может диктовать пересмотр таких подходов, но в принципе, по своей идеологии, своим возможностям, это оружие такое, которое должно любую горячую голову остудить в плане принятия решений», - подчеркнул министр.