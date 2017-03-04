Учебный центр миротворцев будет отремонтирован при содействии США

Ереван /Медиамакс/. В учебном центре «Зар» миротворческой бригады минобороны Армении стартовали строительные работы при софинансировании США.

На церемонии запуска работ 3 марта присутствовали министр обороны Армении Виген Саргсян и посол США Ричард Миллс.



«Благодаря поддержке наших американских партнеров центр в течение ближайших месяцев будет полностью перестроен. Это очередное свидетельство активного и эффективного армяно-американского сотрудничества в оборонной сфере. После ремонта и полного технического переоснащения центра наши миротворцы получат возможность проводить занятия и готовиться к миссиям в современным условиях», - сказал Виген Саргсян.



Учебный центр «Зар» является основным учебным подразделением миротворческой бригады минобороны Армении.