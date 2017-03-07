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Подписан план военного сотрудничества между Арменией и Великобританией


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. В Ереване сегодня состоялись ежегодные армяно-британские военно-политические консультации при председательстве начальника управления оборонной политики минобороны Армении Левона Айвазяна и директора политики международной безопасности минобороны Соединенного Королевства Ника Гира.

Были подведены итоги армяно-британского сотрудничества в 2016 году, констатировано полное выполнение ежегодного плана сотрудничества.

Были обсуждены планы сотрудничества на 2017-2018 гг. в представляющих двусторонний интерес сферах - военное образование, учения, подготовка младших командиров и инструкторов-миротворцев и т.д. 

Был подписан план сотрудничества в оборонной сфере между министерствами обороны Армении и Великобритании на 2017-2018 гг..

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