Обсуждено армяно-российское военно-техническое сотрудничество

Ереван /Медиамакс/. Замминистра обороны Армении, председатель Государственного военно-промышленного комитета Давид Пахчанян и замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов обсудили в Ереване вопросы, связанные с работой межправительственной комиссии по армяно-российскому военно-техническому сотрудничеству.
В частности, были обсуждены текущие проблемы и перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества, а также процесс реализации достигнутых ранее договоренностей.
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