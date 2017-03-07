Обсуждено армяно-российское военно-техническое сотрудничество

Ереван /Медиамакс/. Замминистра обороны Армении, председатель Государственного военно-промышленного комитета Давид Пахчанян и замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов обсудили в Ереване вопросы, связанные с работой межправительственной комиссии по армяно-российскому военно-техническому сотрудничеству.

В частности, были обсуждены текущие проблемы и перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества, а также процесс реализации достигнутых ранее договоренностей.