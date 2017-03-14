У Армении больше миротворцев в Афганистане, чем у многих стран НАТО

Ереван/Медиамакс/. Среди постсоветских стран, участвующих в миссии Resolute Support в Афганистане, Армения занимает второе место по численности миротворцев.

Как сообщает Медиамакс, данные о числе контингентов 39 стран, задействованных в миссии Resolute Support, содержатся в ежегодном докладе генсека НАТО, представленном в Брюсселе 13 марта.



Армения занимает 12-место среди 39 стран и представлена в Афганистане 121 миротворцем. Среди постсоветских стран Армения уступает только претендующей на членство в НАТО Грузии, у которой в Афганистане 870 военнослужащих.



Более того, по численности своего контингента Армения опережает многие страны-члены НАТО, в частности, Хорватию, Венгрию, Бельгию, Болгарию, Словакию, Латвию, Литву, Эстонию и другие.



Ниже представлен список 39 стран, участвующих в миссии Resolute Support, и число их миротворцев в Афганистане:



1. США 6941

2. Италия 1037

3. Германия 980

4. Грузия 870

5. Румыния 588

6. Турция 532

7. Великобритания 450

8. Австралия 270

9. Чехия 214

10. Польша 182

11. Армения 121

12. Монголия 120

13. Нидерланды 100

14. Азербайджан 94

15. Дания 97

16. Хорватия 96

17. Венгрия 90

18. Болгария 86

19. Бельгия 62

20. Босния-Герцеговина 55

21. Албания 43

22. Норвегия 42

23. Словакия 40

24. Бывшая Югославская республика Македония 39

25. Финляндия 29

26. Швеция 25

27. Латвия 22

28. Литва 21

29. Монтенегро 18

30. Новая Зеландия 10

31. Португалия 10

32. Украина 10

33. Австрия 12

34. Испания 8

35. Словения 7

36. Эстония 4

37. Греция 4

38. Исландия 2

39. Люксембург 1.