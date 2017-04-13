В Армении российские артиллеристы стреляют из «Града»

Ереван/Медиамакс/. На высокогорном полигоне «Алагяз» в рамках подготовки к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы в Армении приступили к выполнению контрольных стрельб.
Всего к занятиям привлечено более 100 военнослужащих, а также около 30 единиц военной техники.
В течение трех дней перед началом выполнения боевых стрельб на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря артиллеристы проводили мероприятия по техническому обслуживанию орудий.
В ходе боевых стрельб военнослужащие поражали цели условного противника из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».
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