В Армении российские артиллеристы стреляют из «Града»

Ереван/Медиамакс/. На высокогорном полигоне «Алагяз» в рамках подготовки к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы в Армении приступили к выполнению контрольных стрельб.

Всего к занятиям привлечено более 100 военнослужащих, а также около 30 единиц военной техники.



В течение трех дней перед началом выполнения боевых стрельб на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря артиллеристы проводили мероприятия по техническому обслуживанию орудий.



В ходе боевых стрельб военнослужащие поражали цели условного противника из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».