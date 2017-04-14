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Подписан план армяно-китайского военного сотрудничества


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. 11-14 апреля в Армении с рабочим визитом находилась китайская делегация во главе с руководителем офиса международного военного сотрудничества Китая Гуань Юфей.

В минобороны Армении отметили, что по итогам визита начальник управления оборонной политики министерства Левон Айвазян и Гуань Юфей подписали план сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2017 г.

В рамках визита китайская делегация провела встречи с министром обороны Армении Вигеном Саргсяном, начальником Генштаба ВС Армении Мовсесом Акопяном, заместителем министра обороны - председателем Государственного военно-промышленного комитета министерства обороны Давидом Пахчаняном.

Были достигнуты договоренности по расширению сотрудничества в оборонной сфере и реализации ряда программ.

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