Семьи погибших военных получат квартиры

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что семьи погибших, а также получивших инвалидность первой степени военнослужащих будут обеспечены квартирами.

Президент Армении заявил об этом на конференции «Нация-армия-2017», открывшейся сегодня в ереванском Спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна.



По словам президента, министру обороны уже поручено немедленно предпринять меры в этом направлении.



«Эта проблема должна получить окончательное решение, и она должна быть окончательно решена до конца 2019 года. Я поручил также немедленно решить вопрос с отчуждением жилищного фонда минобороны, подлежащего приватизации, в котором проживают наши военнослужащие с правом на возмещение квартиры»,- сказал Серж Саргсян.



Он подчеркнул, что этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию.



«Ответственным может быть человек, у которого есть хотя бы свой угол. В этой квартире, в этой среде они будут воспитывать своих детей, у которых будет то же чувство ответственности», - сказал Серж Саргсян.



По словам президента, предстоящие несколько лет будут иметь решающее значение с точки зрения реформ.



«Государство продолжит предпринимать практические шаги для своих граждан, выбравших офицерскую профессию. А также продолжит проявлять особую заботу по отношению к семьям погибших военнослужащих и к тем, кто получил инвалидность во время службы», - сказал Серж Саргсян.