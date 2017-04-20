Виген Саргсян выступил с революционными предложениями

Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян представил сегодня проекты «Честь имею» и «Это я», которые предполагают революционные изменения в армии.

Выступая на конференции «Нация-армия-2017», открывшейся сегодня в ереванском Спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна, Виген Саргсян сказал, что цель этих предложений – повысить боеспособность армии и укрепить доверие к вооруженным силам.



Ниже представляем описание проектов:



«Честь имею»



Идея госпрограммы «Честь имею» - связать вузовскую отсрочку с будущей контрактной службой. Каждый молодой человек, поступивший в аккредитованный вуз (государственный или частный) имеет право подать заявку на участие в данной программе. В случае соответствия ряду условий (состояние здоровья, тест на командные способности, сохранение установленного порога оценок в учебе), в рамках программы они могут претендовать на офицерское звание. Учась в гражданском вузе эти студенты со второго курса по первый семестр четвертого курса будут каждую субботу проходить военную подготовку в военном университете им. Вазгена Саргсяна. Получив звание бакалавра в гражданском вузе, при успешном обучении, гражданин получит звание лейтенанта и перейдет на контрактную службу в ВС Армении сроком на три года.



Служба будет организована с учетом гражданской специальности, но во всех случаях в воинских частях передовой линии. Таким образом, получившие высшее образование граждане смогут служить своей родине на более высоком уровне, одновременно проходя службу в офицерском звании (с соответствующими бытовыми условиями), с конкурентной зарплатой (минимум 260 тыс. драмов в месяц). По успешном завершении службы они будут получать дополнительный финансовый бонус в виде возмещения платы за обучение и оплаты дальнейшей учебы в магистратуре.



Планируется также предложить службу на особых условиях студентам, окончившим один из ведущих 10 вузов мира или победившим в международных олимпиадах. Им будет предложена служба в офицерских чинах, но в военно-промышленном комплексе, где они смогут с большей эффективностью применять свои знания. В их случае будут предложены не трех-, а пятилетние условия.



Важным результатом программы станет также формирование серьезного офицерского запаса. Армии с многочисленным запасом рядовых нужны профессиональные и прошедшие службу на передовой офицеры запаса. Таким образом, отсрочка из способа уклонения от службы станет способом более эффективной службы. А государство взамен предлагает ощутимый пакет по возмещению.



«Это я»



Призывники, которые выразят желание служить в воинской части, осуществляющей боевое дежурство, получат право несения нового вида службы – срочной контрактной.



Срок службы составит 3 года: 7 месяцев из них служащий будет проводить в свободном отпуске, а, начиная с 6-го месяца, когда его подразделение вступит в боевое дежурство, будет служить ежемесячно по формуле 1+1+2. Одна неделя – отпуск, одна неделя – подготовка к дежурству в воинской части, и две недели на передовой – на боевом дежурстве.



Таким образом, пройдя 5 месяцев обучения после призыва, начинается служба, в ходе которой служащий 7 месяцев из 31 проведет дома, а 24 – в воинской части и на боевых позициях.



На каждый отпуск служащему будут выдаваться отпускные. В завершение службы на его счет будут перечислены около 5 млн драмов, которые служащий сможет использовать в следующих целях:



1. Доступное жилье (программа субсидированной ипотеки),

2. Мини-ферма (программа создания небольшой теплицы или фермы или покупки сельскохозяйственной техники для служащих, живущих в селах);

3. Возмещение оплаты обучения.



Все три целевые программы нацелены на предоставление молодым людям возможности построить свое будущее в Армении, усилить их связь с родиной посредством долгосрочных программ. Направления целевых программ, порядок оплаты, подробности отказа от программы или включения в нее с середины службы, а также целесообразность программы вообще станут предметами широких общественных обсуждений.



Планируется, что программа будет носить альтернативный характер, и граждане будут иметь право служить по действующей в настоящее время системе, то есть пройти двухлетнюю обязательную службу. Тем не менее, в случае успешной реализации в течение трех лет новая форма службы может стать основной для передовой линии.