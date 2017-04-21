У министра обороны Армении будет два новых заместителя

Ереван /Медиамакс/. После роспуска действующего парламента члены фракции РПА Артак Закарян и Артак Давтян станут заместителями министра обороны Армении.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр обороны Армении Виген Саргсян.



«Они уже активно вовлечены в работу, фактически работают. Как только они сложат полномочия в парламенте, состоится назначение», - отметил министр.



Артак Давтян в настоящее время является председателем постоянной Комиссии парламента по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта, а Артак Закарян – председателем комиссии по внешним связям.