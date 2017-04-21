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Новые проекты являются альтернативой, сказал Виген Саргсян


Виген Саргсян
Виген Саргсян

Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян сказал сегодня, что в случае утверждения проектных предложений «Это я» и «Честь имею», действующая в армии модель продолжит действовать в нынешнем виде.

«Проектами «Это я» и «Честь имею» мы предоставляем людям возможность выбора, не настаивая на их обязательности, и выставляем их на общественное обсуждение. Если в результате обсуждений и соцопросов выяснится, что эти программы не нужны, мы продолжим поиски», - в беседе с журналистами сказал министр.

Говоря о проекте «Это я», Виген Саргсян  отметил, что ее цель – отделить статус служащего на границе от других служащих.

«Акцент ставится на добровольном выборе этой тяжелой службы. Мы даем молодежи возможность получать взамен достаточно конкурентный пакет», - сказал министр.

Глава минобороны прокомментировал также проект «Честь имею»:

«Если у гражданина есть высшее образование и он прошел военную подготовку, по предложенной программе он может вместо бесплатной обязательной службы в качестве командира тактического звена - взвода или роты - перейти на оплачиваемую офицерскую профессиональную работу».

Говоря о расходной части программ, министр заметил, что офицерские вакансии существуют, следовательно, сумма на их компенсацию тоже есть.

«Здесь новых расходов нет, просто мы даем новую возможность призывникам с высшим образованием служить не в статусе рядового, а в звании офицера».

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