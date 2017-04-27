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Сона Гарибян назначена главным советником министра обороны


Сона Гарибян
Сона Гарибян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Указом министра обороны Армении Вигена Саргсяна на должность его главного советника назначена Сона Гарибян.

Гарибян родилась в Ереване 13 августа 1969 года. Она окончила Государственный инженерный университет Армении по специальности инженер-электромеханик.

В 1995-1998 гг. работала в Ассоциации армянских банков в качестве главного бухгалтера.

В 1998-2008 гг. работала в Центральном банке Армении, занимая должность начальника первого управления финансового контроля.

В 2008-2014 гг. работала в министерстве финансов в качестве начальника инспекции финансового контроля.

Является членом Совета РПА, а также членом Совета Контрольной палаты.

Замужем, имеет двух дочерей.

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