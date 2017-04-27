Министры обороны Армении и Ирана встретились в Москве

Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян встретился в Москве со своим коллегой из Ирана Хосейном Дехдани.

Встреча состоялась в рамках 6-й Московской конференции по вопросам безопасности.



Согласно сообщению минобороны Армении, помимо вопросов двустороннего сотрудничества, министры затронули также проблему карабахского конфликта, подчеркнув, что он не имеет военного решения.



Виген Саргсян встретился также с министром обороны Сербии Зораном Джорджевичем.



Собеседники отметили, что Армения и Сербия обладают большим потенциалом для развития сотрудничества в военно-технической, научно-исследовательской, военно-медицинской и военно-образовательной сферах.