Министры обороны Армении и Ирана встретились в Москве

Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян встретился в Москве со своим коллегой из Ирана Хосейном Дехдани.
Встреча состоялась в рамках 6-й Московской конференции по вопросам безопасности.
Согласно сообщению минобороны Армении, помимо вопросов двустороннего сотрудничества, министры затронули также проблему карабахского конфликта, подчеркнув, что он не имеет военного решения.
Виген Саргсян встретился также с министром обороны Сербии Зораном Джорджевичем.
Собеседники отметили, что Армения и Сербия обладают большим потенциалом для развития сотрудничества в военно-технической, научно-исследовательской, военно-медицинской и военно-образовательной сферах.
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