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Министры обороны Армении и Ирана встретились в Москве


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян встретился в Москве со своим коллегой из Ирана Хосейном Дехдани.

Встреча состоялась в рамках 6-й Московской конференции по вопросам безопасности.

Согласно сообщению минобороны Армении, помимо вопросов двустороннего сотрудничества, министры затронули также проблему карабахского конфликта, подчеркнув, что он не имеет военного решения.

Виген Саргсян встретился также с министром обороны Сербии Зораном Джорджевичем.

Собеседники отметили, что Армения и Сербия обладают большим потенциалом для развития сотрудничества в военно-технической, научно-исследовательской, военно-медицинской и военно-образовательной сферах.

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