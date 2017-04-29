Армения представила ОБСЕ случаи нарушения перемирия

Ереван /Медиамакс/. 27 апреля ОБСЕ осуществил мониторинг армяно-азербайджанской границы недалеко от населенного пункта Каян Тавушского марза.
Минобороны Армении сообщает, что в ходе мониторинга случаев нарушения режима прекращения огня зарегистрировано не было.
Перед мониторингом в районной администрации Тавуша состоялся брифинг, на котором представителям ОБСЕ была представлена обстановка на армяно-азербайджанской государственной границе, статистика нарушений режима прекращения огня со стороны Азербайджана.
Внимание представителей ОБСЕ было приглашено на то обстоятельство, что азербайджанская сторона периодически открывает огонь по приграничным селам и дорогам.
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