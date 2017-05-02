В Армении стартовали пятидневные командирские сборы

Ереван/Медиамакс/. Сегодня стартовали пятидневные командирские сборы для командующих воинскими частями Армении и их заместителей.
Цель сборов – закрепить и отработать навыки офицеров по каждодневному управлению деятельностью войск, усовершенствовать теоретические профессиональные знания и уровень практической подготовки, проверить уровень индивидуальной подготовки участников сборов.
В рамках сборов с лекциями выступили начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Мовсес Акопян, заместители министра обороны Ара Назарян, Давид Пахчанян.
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