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В Армении стартовали пятидневные командирские сборы


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван/Медиамакс/. Сегодня стартовали пятидневные командирские сборы для командующих воинскими частями Армении и их заместителей.

Цель сборов – закрепить и отработать навыки офицеров по каждодневному управлению деятельностью войск, усовершенствовать теоретические профессиональные знания и уровень практической подготовки, проверить уровень индивидуальной подготовки участников сборов.

В рамках сборов с лекциями выступили начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Мовсес Акопян, заместители министра обороны Ара Назарян, Давид Пахчанян.

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