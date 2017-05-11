Военнослужащий погиб от огнестрельного ранения

Ереван /Медиамакс/. Сегодня около 08:40 на боевой позиции получил огнестрельное ранение младший сержант Гагик Месропян, который скончался на пусти в военный госпиталь.
По предварительным данным Следственного комитета Армении Гагик Месропян получил ранение в результате нарушения правил обращения с оружием со стороны сослуживца.
Возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.
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