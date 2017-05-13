Виген Саргсян: угроза терроризма требует адекватной реакции

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян считает, что в ближайшие годы странам-участницам ОДКБ следует продолжить усиление контртеррористической составляющей.

«Не только в зоне ответственности ОДКБ, но и практически во всех регионах мира периодически происходят ужасные преступления, основанные на ненависти и попытке устрашения путем убийства или поражения ни в чем не повинных мирных граждан. Поэтому нам надо готовиться к отражению таких угроз вместе. По целому ряду направлений у нас есть такие программы. Думаю, в ближайшие годы нам предстоит продолжить усиливать контртеррористическую составляющую и дополнять ее постоянно обновляющимися инструментами, поскольку терроризм очень быстро меняет свои формы, берет на вооружение новые инструменты, и на это следует адекватно реагировать. Нам предстоит очень много работы в этом направлении», - сказал министр в интервью телекомпании «Мир 24».



Комментируя влияние объединенной группировки вооруженных сил Армении и России на усиление стабильности и безопасности в регионе, Виген Саргсян сказал:



«С первых лет независимости Армения и Россия охарактеризовали свое партнерство как стратегический союз. Исходя из этого, в соглашениях о военно-политическом сотрудничестве между нашими странами закреплен высший принцип коллективной обороны - угроза или нападение на одну из стран расценивается как нападение на обе страны. Именно эта формулировка и понимание союзнического взаимоотношения на стратегическом уровне требовала механизмов и инструментов совместных действий в случае возникновения такой необходимости. Это и совместное оперативное планирование, и совместное применение сил в случае возникновения необходимости. Мы очень серьезно относимся к этой работе. В этом году уже есть запланированные мероприятия и совместные учения. Нам предстоит планировать и продолжать эту работу очень последовательно».