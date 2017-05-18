Назначены новые заместители министра обороны

Ереван /Медиамакс/. Президент Серж Саргсян подписал сегодня указ о назначении Артака Закаряна первым заместителем министра обороны Армении.

Другим указом президента на должность замминистра обороны назначен Артак Давтян.



Медиамакс отмечает, что Артак Закарян в парламенте прошлого созыва был председателем комиссии по внешним связям, а Артак Давтян - комиссии по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта.