Назначены новые заместители министра обороны

Ереван /Медиамакс/. Президент Серж Саргсян подписал сегодня указ о назначении Артака Закаряна первым заместителем министра обороны Армении.
Другим указом президента на должность замминистра обороны назначен Артак Давтян.
Медиамакс отмечает, что Артак Закарян в парламенте прошлого созыва был председателем комиссии по внешним связям, а Артак Давтян - комиссии по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта.
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