Российское вооружение поставляется в Армению без задержек

Ереван /Медиамакс/. Начальник управления оборонной политики минобороны Армении Левон Айвазян сказал сегодня, что сроки поставок российского оружия и боеприпасов четко соблюдаются.

Сегодня на встрече с журналистами Левон Айвазян сказал, что импорт оружия осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным кредитным соглашением между Арменией и Россией.



«Сроки не нарушаются. Многое уже доставлено, и по необходимости, рано или поздно, весь список будет обнародован», - сказал он.



Представитель минобороны высказался также о последнем заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ, отметив, что оно имеет большую политическую важность. Левон Айвазян выразил мнение, что «подобных заявлений еще будет много».



Глава управления оборонной политики отметил, что после апрельской войны 2016 года на армяно-азербайджанской государственной границе и на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана проведена значительная работа.



«Установка устройств видеонаблюдения позволила обеспечить эффективный и оперативный контроль над передовой по всему периметру, что повышает возможности по контролю за передвижениями противника», - сказал Левон Айвазян.