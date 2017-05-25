Армянские офицеры продолжают обучение в Колледже ВС США

Ереван/Медиамакс/. Посол Армении в США Григор Ованнисян посетил ведущее военное училище США – Колледж Вооруженных сил США (US Army War College).
Как сообщили в МИД Армении, посол встретился с начальником колледжа, генералом Уильямом Раппом, с которым обсудил результаты и перспективы сотрудничества в рамках Международной программы военного образования и переподготовки.
Стороны с удовлетворением констатировали, что в Колледже вооруженных сил США успешно прошли переподготовку 7 высокопоставленных армянских офицеров, и выразили надежду, что данный процесс будет носить продолжительный характер.
В колледже посол встретился также с армянскими офицерами.
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