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В Ереване находятся российские военные эксперты


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. В Армению прибыла рабочая группа экспертов минобороны РФ, которая сегодня встретилась с представителями оборонного ведомства Армении.

На встрече обсуждался проект протокола «О внесении изменений в Соглашение между правительствами России и Армении о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи от 2 декабря 2013 года», а также вопросы, касающиеся процедуры его подписания.

Протокол предусматривает внесение изменений в указанное соглашение и в его приложение, которое устанавливает порядок доставки воинской корреспонденции по сети военной фельдъегерско-почтовой связи. Соглашение регулирует вопросы, связанные с доставкой воинской корреспонденции в интересах воинских формирований государства одной стороны по сети военной фельдъегерско-почтовой связи государства другой стороны.

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