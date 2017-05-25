В Ереване находятся российские военные эксперты

Ереван /Медиамакс/. В Армению прибыла рабочая группа экспертов минобороны РФ, которая сегодня встретилась с представителями оборонного ведомства Армении.

На встрече обсуждался проект протокола «О внесении изменений в Соглашение между правительствами России и Армении о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи от 2 декабря 2013 года», а также вопросы, касающиеся процедуры его подписания.



Протокол предусматривает внесение изменений в указанное соглашение и в его приложение, которое устанавливает порядок доставки воинской корреспонденции по сети военной фельдъегерско-почтовой связи. Соглашение регулирует вопросы, связанные с доставкой воинской корреспонденции в интересах воинских формирований государства одной стороны по сети военной фельдъегерско-почтовой связи государства другой стороны.