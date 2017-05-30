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Армения и Кипр активизируют оборонные связи


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван/Медиамакс/. Армения и Кипр намерены активизировать сотрудничество в сфере обороны.

Находящийся с официальным визитом на Кипре министр обороны Армении Виген Саргсян и его коллега Христофорос Фокаидес заявили, что есть большой потенциал для развития сотрудничества, в частности, в области военного образования и переподготовки кадров.

Это первый официальный визит министра обороны Армении на Кипр после 2002 года.

29 мая в Епархии Армянской Апостольской церкви состоялась встреча Вигена Саргсяна с представителями армянской общины Кипра.

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