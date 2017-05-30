Армения и Кипр активизируют оборонные связи

Ереван/Медиамакс/. Армения и Кипр намерены активизировать сотрудничество в сфере обороны.
Находящийся с официальным визитом на Кипре министр обороны Армении Виген Саргсян и его коллега Христофорос Фокаидес заявили, что есть большой потенциал для развития сотрудничества, в частности, в области военного образования и переподготовки кадров.
Это первый официальный визит министра обороны Армении на Кипр после 2002 года.
29 мая в Епархии Армянской Апостольской церкви состоялась встреча Вигена Саргсяна с представителями армянской общины Кипра.
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