Армения и Кипр активизируют оборонные связи

Ереван/Медиамакс/. Армения и Кипр намерены активизировать сотрудничество в сфере обороны.

Находящийся с официальным визитом на Кипре министр обороны Армении Виген Саргсян и его коллега Христофорос Фокаидес заявили, что есть большой потенциал для развития сотрудничества, в частности, в области военного образования и переподготовки кадров.



Это первый официальный визит министра обороны Армении на Кипр после 2002 года.



29 мая в Епархии Армянской Апостольской церкви состоялась встреча Вигена Саргсяна с представителями армянской общины Кипра.