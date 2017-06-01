Министр прокомментировал законопроект об уплате штрафа за уклонение от службы

Ереван /Медиамакс/. Уклонившиеся от обязательной воинской службы граждане Армении, достигшие 27-летнего возраста и находящиеся за границей, могут посредством уплаты штрафа освободиться от уголовного преследования.

На сегодняшнем заседании правительства был утвержден проект об изменении соответствующего закона.



Ожидается, что продление срока действия закона будет способствовать репатриации более тысячи лиц и даст возможность в установленные сроки заплатить соответствующую сумму, освободив таким образом от уголовного преследования.



Штрафы в установленном порядке будут перечислены на специальный счет министерства обороны.



Сфера действия закона включает период с осеннего призыва 1992 года по 1 мая 2017 года.



По предварительным расчетам, изменение закона обеспечит около 2,3 млрд драмов дополнительных доходов.



Министр обороны Виген Саргсян отметил, что закон может иметь дополнительные риски, поскольку им могут попытаться воспользоваться лица, живущие в Армении.



«Мы должны установить, что со следующего года эта практика не будет носить продолжительный характер, а перечень документов будет регулироваться таким образом, чтобы находящиеся в Армении не смогли воспользоваться законом и уклониться от воинской службы», - отметил Виген Саргсян.



Через два дополненный вариант закона будет направлена в Национальное собрание, которое рассмотрит его 7 июня, на внеочередном заседании.