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Армянские спортсмены-военнослужащие участвуют в международном первенстве


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Трое армянских военнослужащих принимают участие в 50-м международном первенстве по военному ориентриованию, который проводится 11-16 июня в финнском городе Хамина.

В министерстве обороны отметили, что армянские военнослужащие включены в соревнования по двум видам спорта – бег на среднюю дистанцию (7-8 км) и эстафету.

Отправившиеся  в Финляндию военнослужащие являются победителями 16-й Всеармейской спартакиады. 

Организатором 50-го международного первенства по военному ориентриованию является Международный совет военного спорта (CISM). Армения является членом этой структуры с 1994 года.

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