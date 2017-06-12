Армянские спортсмены-военнослужащие участвуют в международном первенстве

Ереван /Медиамакс/. Трое армянских военнослужащих принимают участие в 50-м международном первенстве по военному ориентриованию, который проводится 11-16 июня в финнском городе Хамина.
В министерстве обороны отметили, что армянские военнослужащие включены в соревнования по двум видам спорта – бег на среднюю дистанцию (7-8 км) и эстафету.
Отправившиеся в Финляндию военнослужащие являются победителями 16-й Всеармейской спартакиады.
Организатором 50-го международного первенства по военному ориентриованию является Международный совет военного спорта (CISM). Армения является членом этой структуры с 1994 года.
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