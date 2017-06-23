В крупных воинских частях будут созданы центры «Тумо»

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян заявил сегодня на заседании правительства, что ведутся работы в направлении создания центров «Тумо» в воинских частях.

«На данный момент мы осуществляем интенсивную программу также с целью организации факультативного образования в армии. Ведутся работы в направлении учреждения центров «Тумо» в крупных воинских частях, чтобы военнослужащие имели возможность пройти начальную подготовку в сфере ИТ. Если будут заинтересованные партнеры из других сфер также, которые смогут учредить подобные маленькие учебные центры, это будет взаимовыгодно»,- отметил Виген Саргсян.



Министр подчеркнул, что в случае обеспечения дополнительного образования в армии организации могут иметь базу постоянно обновляющегося персонала.



Медиамакс напоминает, что строящийся в селе Кохб Тавушской области центр «Тумо» также планирует осуществлять совместные проекты с армией.