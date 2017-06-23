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В крупных воинских частях будут созданы центры «Тумо»


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян заявил сегодня на заседании правительства, что ведутся работы в направлении создания центров «Тумо» в воинских частях.

«На данный момент мы осуществляем интенсивную программу также с целью организации факультативного образования в армии. Ведутся работы в направлении учреждения центров «Тумо» в крупных воинских частях, чтобы военнослужащие имели возможность пройти начальную подготовку в сфере ИТ. Если будут заинтересованные партнеры из других сфер также, которые смогут учредить подобные маленькие учебные центры, это будет взаимовыгодно»,- отметил Виген Саргсян.

Министр подчеркнул, что в случае обеспечения дополнительного образования в армии организации могут иметь базу постоянно обновляющегося персонала.

Медиамакс напоминает, что строящийся в селе Кохб Тавушской области центр «Тумо» также планирует осуществлять совместные проекты с армией.

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