У семей погибших военнослужащих до конца года будут квартиры

Ереван /Медиамакс/. Правительство Армении на сегодняшнем заседании приняло решение направить 3 млрд. драмов из внебюджетного фонда Службы дорожной полиции на улучшение жилищных условий погибших, скончавшихся и умеющих инвалидность 1-й группы военнослужащих.

Министр обороны Армении Виген Саргсян отметил, что речь идет о перераспределении средств, накапливаемых во внебюджетном фонде посредством видео- и фотосъемки. По его словам, ежегодно данный вопрос решался по бюджетной программе, в рамках 500 млн. драмов.



«Посредством данного изменения мы выполним поручение президента, и до конца года квартирный вопрос всех подобных семей будет решен по всей стране. В следующем году мы сможем направить данные средства уже на решение проблем военнослужащих с инвалидностью 2-й группы»,- заявил Виген Саргсян.