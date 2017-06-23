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У семей погибших военнослужащих до конца года будут квартиры


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Правительство Армении на сегодняшнем заседании приняло решение направить 3 млрд. драмов из внебюджетного фонда Службы дорожной полиции на улучшение жилищных условий погибших, скончавшихся и умеющих инвалидность 1-й группы военнослужащих.

Министр обороны Армении Виген Саргсян отметил, что речь идет о перераспределении средств, накапливаемых во внебюджетном фонде посредством видео- и фотосъемки. По его словам, ежегодно данный вопрос решался по бюджетной программе, в рамках 500 млн. драмов.

«Посредством данного изменения мы выполним поручение президента, и до конца года квартирный вопрос всех подобных семей будет решен по всей стране. В следующем году мы сможем направить данные средства уже на решение проблем военнослужащих с инвалидностью 2-й группы»,- заявил Виген Саргсян.

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