В октябре в Армении пройдут учения ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. 27-30 июня в министерстве обороны Армении пройдут переговоры о подготовке и проведении совместных военных учений ОДКБ «Сотрудничество-2017», которые состоятся 9-13 октября.
В переговорах примут участие представители министерств и ведомств стран-членов ОДКБ, секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.
На переговорах стороны согласуют сценарий учений и практические аспекты, уточнят число участников.
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