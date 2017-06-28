В октябре в Армении пройдут учения ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. 27-30 июня в министерстве обороны Армении пройдут переговоры о подготовке и проведении совместных военных учений ОДКБ «Сотрудничество-2017», которые состоятся 9-13 октября.

В переговорах примут участие представители министерств и ведомств стран-членов ОДКБ, секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.



На переговорах стороны согласуют сценарий учений и практические аспекты, уточнят число участников.