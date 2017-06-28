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Виген Саргсян прокомментировал поставки оружия Азербайджану


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян заявил сегодня, что негативно относится к любым поставкам оружия Баку, поскольку «из-за отсутствия демократических механизмов Азербайджан - непредсказуемая страна».

«Поэтому любые поставки оружия – из России, Израиля, Турции или любой другой страны, рождают новые риски»,- отметил Виген Саргсян.

Говоря о вероятности возобновления военных действий, министр заметил:

«Я почти уверен, что полномасштабная война не начнется, поскольку она не решит вопрос Карабаха. Провоцирование войны станет безрассудством со стороны руководства Азербайджана».

Говоря об армяно-российском сотрудничестве, Виген Саргсян отметил, что оно периодически расширяется.

«Те вопросы, которые мы озвучиваем во время диалога, долгосрочны, имеют стабилизирующий характер, и не ограничиваются обсуждением поставок того или иного количества вооружений»,- сказал министр.

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Виген Саргсян прокомментировал поставки оружия Азербайджану
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