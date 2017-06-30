Виген Саргсян встретился с представителями НАТО

Ереван /Медиамакс/. Возглавляемая министром обороны Армении Вигеном Саргсяном делегация приняла в Брюсселе участие в заседании министров обороны стран-участниц операции НАТО «Решительная поддержка».

Согласно распространенному министерством обороны армении сообщению, Виген Саргсян представил на заседании подходы и видение Армении касательно обеспечения безопасности и стабильности в Афганистане и регионе в целом, а также предложил некоторые решения имеющихся проблем.



По окончании заседания на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер был обсужден процесс сотрудничества и будущие проекты Североатлантического альянса с Арменией.



Были затронуты также проблемы глобальной и региональной безопасности, представлены рамки проводящихся в Армении оборонных реформ, проведен обмен мнениями касательно возможностей и формата помощи НАТО в их осуществлении.



Министр обороны Армении встретился также с председателем военного комитета Европейского Союза, генералом армии Михаилом Костаракосом. Обсуждались возможность и перспективы сотрудничества военных кругов Армении и ЕС.



В рамках сотрудничества с гражданским обществом министр обороны Армении встретился с экспертным персоналом ряда международных исследовательских центров в европейском филиале Фонда Карнеги.