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Виген Саргсян встретился с представителями НАТО


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Возглавляемая министром обороны Армении Вигеном Саргсяном делегация приняла в Брюсселе участие в заседании министров обороны стран-участниц операции НАТО «Решительная поддержка».

Согласно распространенному министерством обороны армении сообщению, Виген Саргсян представил на заседании подходы и видение Армении касательно обеспечения безопасности и стабильности в Афганистане и регионе в целом, а также предложил некоторые решения имеющихся проблем.

По окончании заседания на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер был обсужден процесс сотрудничества и будущие проекты Североатлантического альянса с Арменией.

Были затронуты также проблемы глобальной и региональной безопасности, представлены рамки проводящихся в Армении оборонных реформ, проведен обмен мнениями касательно возможностей и формата помощи НАТО  в их осуществлении.

Министр обороны Армении встретился также с председателем военного комитета Европейского Союза, генералом армии Михаилом Костаракосом. Обсуждались возможность и перспективы сотрудничества военных кругов Армении и ЕС.

В рамках сотрудничества с гражданским обществом министр обороны Армении встретился с экспертным персоналом ряда международных исследовательских центров в европейском филиале Фонда Карнеги.

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