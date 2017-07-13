Президент посетил боевые позиции в Тавуше

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян посетил сегодня Тавушскую область с рабочим визитом.
Пресс-служба президента сообщает, что Серж Саргсян посетил одну из боевых позиций в северо-восточном направлении границы, провел обход по опорному пункту и ознакомился с проведением службы и бытовыми условиями солдат, состоянием боевой готовности.
Президент наградил подарками группу военнослужащих.
Серж Саргсян принял участие также в торжественной церемонии открытия новой постоянной дислокации воинской части, размещенной в Иджеване. После посещения казармы президент пообедал в воинской столовой вместе с военнослужащими.
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