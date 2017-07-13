308 просмотров

Президент посетил боевые позиции в Тавуше


Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян посетил сегодня Тавушскую область с рабочим визитом.

Пресс-служба президента сообщает, что Серж Саргсян посетил одну из боевых позиций в северо-восточном направлении границы, провел обход по опорному пункту и ознакомился с проведением службы и бытовыми условиями солдат, состоянием боевой готовности.

Президент наградил подарками группу военнослужащих.

Серж Саргсян принял участие также в торжественной церемонии открытия новой постоянной дислокации воинской части, размещенной в Иджеване. После посещения казармы президент пообедал в воинской столовой вместе с военнослужащими.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Армия и Полиция | Июль 13, 2017 16:03
Президент посетил боевые позиции в Тавуше

Нагорный Карабах | Июль 13, 2017 12:18
Франция приветствует «прямой диалог» Армении и Азербайджана

Общество | Июль 13, 2017 10:35
Третья «Аврора» пройдет в Армении 8-10 июня 2018 года
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017