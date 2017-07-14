Наша армия становится сильнее изо дня в день, заявил Серж Саргсян

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил, что «наша армия изо дня в день» становится сильнее.

Президент заявил об этом вчера в Дилижане, обобщая общественные обсуждения новых программ министерства обороны.



«Приобретается новое оружие, новые виды вооружения. Сегодня насыщенность, обустроенность и снаряжение наших вооруженных сил находятся на удовлетворительном уровне и достаточны для решения всех тех военных задач, которые поставлены перед нашей армией



Конечно, мы не забываем, что на поле боя главным действующим лицом является человек, армянский воин. Во всех тех сражениях, в которых мы побеждали или имели успех, делали это в первую очередь именно благодаря человеческому фактору. Оружие и боеприпасы достаточного количества и качества, плюс умные и неотступные воины – вот залог успеха, в котором я не сомневаюсь», - отметил Серж Саргсян.