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Виген Саргсян посетил боевые посты в Арцахе


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван/Медиамакс/. На третий день рабочего визита в Арцах министр обороны Армении Виген Саргсян посетил расположенные боевые посты на южном направлении.

Министр беседовал с военнослужащими, ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения и с работами, ведущимися для более целевого реагирования на возможные провокации противника.

На совещании в штабе Армии обороны Арцаха были рассмотрены вопросы внедрения единой системы управления устройствами, дополнительного обустройства боевых постов, укрепления инженерных и оборонительных сооружений.

В одной из воинских частей Армии обороны Виген Саргсян встретился с новобранцами.

«Вы приехали осуществлять крайне важную миссию защиты родины. Уверяю вас, что не только ваши семьи, но и весь армянский народ следит за каждым вашим шагом. Я гарантирую, что военно-политическое руководство Армении и Арцаха делает все возможное, чтобы ваша служба проходила максимально эффективно»,- отметил глава оборонного ведомства Армении.

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