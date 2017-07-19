Виген Саргсян посетил боевые посты в Арцахе

Ереван/Медиамакс/. На третий день рабочего визита в Арцах министр обороны Армении Виген Саргсян посетил расположенные боевые посты на южном направлении.

Министр беседовал с военнослужащими, ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения и с работами, ведущимися для более целевого реагирования на возможные провокации противника.



На совещании в штабе Армии обороны Арцаха были рассмотрены вопросы внедрения единой системы управления устройствами, дополнительного обустройства боевых постов, укрепления инженерных и оборонительных сооружений.



В одной из воинских частей Армии обороны Виген Саргсян встретился с новобранцами.



«Вы приехали осуществлять крайне важную миссию защиты родины. Уверяю вас, что не только ваши семьи, но и весь армянский народ следит за каждым вашим шагом. Я гарантирую, что военно-политическое руководство Армении и Арцаха делает все возможное, чтобы ваша служба проходила максимально эффективно»,- отметил глава оборонного ведомства Армении.