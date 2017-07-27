Армянские военнослужащие примут участие в международных конкурсах

Ереван/Медиамакс/. Подразделения вооруженных сил Армении примут участие в «Международных армейских играх», которые пройдут с 27 июля по 12 августа в России.

В минобороны Армении отметили, что в рамках смотра-конкурса в соревнованиях «Танковый биатлон», «Отличники войсковой разведки» и «Безопасный маршрут» в Москве, Новосибирске и Тюмени будут участвовать танковые, разведывательные и инженерные подразделения ВС Армении, а в конкурсе «Снайперский рубеж» в Алматы – 11 снайперов.



Еще 5 военнослужащих представят вооруженные силы Армении на конкурсе «Солдат Воин Содружества» в Беларуси.