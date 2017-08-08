Ответ Еревана на провокации Баку будет жестким

Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении распространило сегодня сообщение, опровергающее информацию азербайджанских СМИ о том, что подразделения армянских вооруженных сил открыли огонь по азербайджанскому селу Гаралар, в результате которого ранение получил 13-летний ребенок.

«Вчера вечером и прошлой ночью армянские вооруженные силы по всей линии армяно-азербайджанской границы не открывали огонь ни из одного вида оружия»,- говорится в сообщении.



Министерство обороны напомнило, что вооруженные силы Армении ни при каких обстоятельствах не берут под прицел мирные населенные пункты.



«Распространяемая азербайджанской агитмашиной фальсификация обнаруживается даже посредством их же фотографий, на которых ясно видно, что раны ребенка явно не новые и не могут быть каким-либо образом связаны с осколочным ранением, якобы полученным 7 августа.



Министерство обороны Армении призывает военно-политическое руководство Азербайджана воздержаться от новой авантюры, а также предупреждает, что в случае провокации армянская сторона прибегнет к жестким ответным мерам»,- сообщили в армянском оборонном ведомстве.