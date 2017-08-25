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«Офицерский корпус - сливки армянского народа»


Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что «офицерский корпус Вооруженных сил - новая разновидность армянской интеллигенции, сливок нашего народа».

В Сардарапате Серж Саргсян участвовал сегодня в торжественном мероприятии выпускников 2016-2017 учебного года военных образовательных учреждений. 279 выпускников получили сегодня звания лейтенанта.

«Возникновение такого вида стало возможным только благодаря независимой Армении. И наше государство сделает все для решения проблем своих доблестных военнослужащих»,- отметил президент Армении.

«Здесь, где царит дух героев Сардарапата, все мы должны осознавать тот груз исторической ответственности, которую берем на свои плечи. Это не только безопасность сегодняшней Армении, но и ответственность за обеспечение долгосрочности нашей государственности»,- заявил президент Армении.

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