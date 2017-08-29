Ара Назарян освобожден с поста замминистра обороны Армении

Ереван /Медиамакс/. Указом президента Армении Ара Назарян освобожден с должности заместителя министра обороны.

Медиамакс отмечает, что Ара Назарян был назначен замминистра обороны 10 лет назад, в 2007 году, став первым гражданским лицом, занявшим высокую должность в оборонном ведомстве.