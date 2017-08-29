838 просмотров

Ара Назарян освобожден с поста замминистра обороны Армении


Ара Назарян
Ара Назарян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Указом президента Армении Ара Назарян освобожден с должности заместителя министра обороны.

Медиамакс отмечает, что Ара Назарян был назначен замминистра обороны 10 лет назад, в 2007 году, став первым гражданским лицом, занявшим высокую должность в оборонном ведомстве.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Армия и Полиция | Август 29, 2017 13:39
Ара Назарян освобожден с поста замминистра обороны Армении

Общество | Август 29, 2017 09:21
На заводе «Наирит» остался небольшой очаг пожара

Общество | Август 28, 2017 14:00
Дети сирийских армян готовятся к новому учебному году
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017