Ара Назарян освобожден с поста замминистра обороны Армении

Ереван /Медиамакс/. Указом президента Армении Ара Назарян освобожден с должности заместителя министра обороны.
Медиамакс отмечает, что Ара Назарян был назначен замминистра обороны 10 лет назад, в 2007 году, став первым гражданским лицом, занявшим высокую должность в оборонном ведомстве.
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