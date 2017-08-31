Будут внесены изменения в законы о военной службе

Ереван /Медиамакс/. Правительство Армении на сегодняшнем заседании одобрило проекты законов «Об обороне» и «О статусе военной службы и военнослужащего».

Целью проектов является правовое обеспечение новых регуляций, обусловленных изменениями в Конституции, требование объединить в двух законах действующие в этой сфере 7 законов и обеспечение правовой основы для новой политики, в том числе программ «Это я» и «Честь имею».



Министр обороны Виген Саргсян представил наиболее важные изменения, предлагаемые проектами.



В частности, предлагается совершить ряд пересмотров в вопросе призыва на военную службу. Будет упразднено требование о прохождении военной службы как минимум в 150 км от дома, которое в свое время было принято с целью обеспечения дисциплины.



По словам министра, в настоящее время процесс выбора места службы эффективно проводится жеребьевкой, и нет каких-либо причин, почему по той же жеребьевке гражданин не может пройти службу в воинской части, расположенной ближе к дому».



С другой стороны, гражданам, включенным в особые категории, в качестве льготы предоставляется возможность служить на территории в радиусе 150 км. Это, по мнению министра, не решает какую-либо проблему.



«Если целью является упрощение общения с родными, то солдат за время службы все равно не имеет возможности уходить домой и возвращаться. Мы предлагаем заменить эту фиктивную льготу содержательной: отныне граждане, имеющие льготы, будут включены в боевое дежурство исключительно по добровольному принципу, кроме того, за время службы им будут предоставлены 2 дополнительные возможности отпуска»,- подчеркнул Виген Саргсян.



Другое положение закона связано с возможностью прохождения службы в одной воинской части для братьев. По действующему законодательству, такую возможность имеют братья, призванные в армию во время одного и того же призыва. По новому проекту, вне зависимости от того, по какому призыву братья приступили к службе, они по собственному желанию могут выбрать ту же воинскую часть. Это, по мнению министра, упрощает посещение родителей и службу солдат.



Другое изменение касается студентов военно-образовательных учреждений.



«В настоящий момент эти граждане изначально знают, что обязаны подписать контракт с государством о службе сроком на 20 лет. В реальной жизни для 18-летнего гражданина достаточно сложно определиться, готов ли он помимо учебных лет в вузе посвятить еще 20 лет службе. Мы предлагаем установить 10 лет в качестве обязательного срока первого контракта, который может быть и сроком на 20 лет, по желанию курсанта»,- отметил Виген Саргсян.