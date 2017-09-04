Виген Саргсян посетил военно-промышленную компанию в Пекине

Ереван /Медиамакс/. Делегация во главе с министром обороны Армении Вигеном Саргсяном посетила сегодня утром компанию «Поли групп» в Пекине.

Согласно сообщению министерства обороны, «Поли групп» является одной из крупнейших компаний в Китае, специализирующихся в оборонной, энергетической и горнодобывающей промышленности, в сферах недвижимости и культуры, а по ряду направлений – также лидером.



За последние годы компания достигла огромного прогресса также в военно-промышленной сфере, импортируя на мировой рынок вооружений разные виды оружия, которые успешно конкурируют с аналогичной продукцией стран, занимающих передовые позиции на этом рынке.



На встрече с руководством компании стороны выразили готовность продолжать активные обсуждения вокруг перспектив сотрудничества в оборонной сфере.



Виген Саргсян посетил также музей «Поли групп», где представлены ценные экспонаты китайской культуры.