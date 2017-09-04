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Виген Саргсян посетил военно-промышленную компанию в Пекине


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Делегация во главе с министром обороны Армении Вигеном Саргсяном посетила сегодня утром компанию «Поли групп» в Пекине.

Согласно сообщению министерства обороны, «Поли групп» является одной из крупнейших компаний в Китае, специализирующихся в оборонной, энергетической и горнодобывающей промышленности, в сферах недвижимости и культуры, а по ряду направлений – также лидером.

За последние годы компания достигла огромного прогресса также в военно-промышленной сфере, импортируя на мировой рынок вооружений разные виды оружия, которые успешно конкурируют с аналогичной продукцией  стран, занимающих передовые позиции на этом рынке. 

На встрече с руководством компании стороны выразили готовность  продолжать активные обсуждения вокруг перспектив сотрудничества в оборонной сфере.

Виген Саргсян посетил также музей «Поли групп», где представлены ценные экспонаты китайской культуры.

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