Продолжается визит Вигена Саргсяна в Китай

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян посетил сегодня утром Национальную академию обороны Китая.

Согласно сообщению минобороны, Национальная академия обороны – одно из ключевых учебных заведений Китая, с которым Армения имеет большой опыт сотрудничества.



На встрече с руководящим составом академии Виген Саргсян с удовлетворением отметил накопленный опыт, поблагодарив за хорошее отношение к армянским офицерам. По мнению руководства академии, армянские военные проявляют исключительно положительные качества и достигают блестящих результатов в образовании.



Виген Саргсян выступил с лекцией для учащихся академии.