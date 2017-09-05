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Продолжается визит Вигена Саргсяна в Китай


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян посетил сегодня утром Национальную академию обороны Китая.

Согласно сообщению минобороны, Национальная академия обороны – одно из ключевых учебных заведений Китая, с которым Армения имеет большой опыт сотрудничества.

На встрече с руководящим составом академии Виген Саргсян с удовлетворением отметил накопленный опыт, поблагодарив за хорошее отношение к армянским офицерам. По мнению руководства академии, армянские военные проявляют исключительно положительные качества и достигают блестящих результатов в образовании.

Виген Саргсян выступил с лекцией для учащихся академии.

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