Армения и Польша углубляют военные связи

Ереван /Медиамакс/. Завершился четырехдневный визит заместителя министра обороны Армении, председателя государственного комитета военной промышленности Давида Пахчаняна в Польшу.
На встречах с заместителем министра иностранных дел Польши Бартошем Чихорским и заместителем министра обороны Бартошем Ковнацким стороны высоко оценили уровень военно-технического сотрудничества.
Бартош Ковнацкий поблагодарил армянскую сторону за участие в военно-промышленной выставке в Кельце. Он выразил надежду, что оружие и военные технологии польского производства заинтересуют армянскую сторону и откроют новые перспективы для сотрудничества.
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