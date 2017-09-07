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Армения и Польша углубляют военные связи


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Завершился четырехдневный визит заместителя министра обороны Армении, председателя государственного комитета военной промышленности Давида Пахчаняна в Польшу.

На встречах с заместителем министра иностранных дел Польши Бартошем Чихорским и заместителем министра обороны Бартошем Ковнацким стороны высоко оценили уровень военно-технического сотрудничества. 

Бартош Ковнацкий поблагодарил армянскую сторону за участие в военно-промышленной выставке в Кельце. Он выразил надежду, что оружие и военные технологии польского производства заинтересуют армянскую сторону и откроют новые перспективы для сотрудничества.

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