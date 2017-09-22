Конгрессмены США рассказали Вигену Саргсяну о визите в Арцах

Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян принял делегацию из Конгресса США, в составе которой были сопредседатели Группы по армянским делам Фрэнк Палоун и Джеки Спиер, а также конгрессмены Анна Эшу, Тулси Габбард и Джим Сенсенбренер.

Виген Саргсян представил собеседникам программы сотрудничества в оборонной сфере между Арменией и США. В частности, высоко оценив сформированные между двумя государствами отношения высокого политического уровня и имеющиеся между оборонными ведомствами традиционные партнерские связи, министр обороны Армении подчеркнул важность содействия США в сфере международной миротворческой деятельности, военного образования, консультационной и экспертной поддержки в разных областях, а также поддержки в деле проведения реформ в вооруженных силах Армении и укрепления взаимодействия вооруженных сил.



По просьбе гостей глава оборонного ведомства затронул также ситуацию на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения арцахо-азербайджанских сил, воинственную риторику Турции и Азербайджана и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.



Представители Конгресса в свою очередь представили министру обороны Армении результаты визита в Арцах и выразили готовность продолжить усилия как в деле развития армяно-американских межгосударственных отношений, так и в направлении мирного урегулирования карабахского конфликта.